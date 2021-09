A L'Aquila brillano i mezzofondisti della Studentesca Milardi: vincono Ranucci e Fagiolo

Domenica 5 Settembre 2021, 16:53

RIETI - Si è disputato in terra abruzzese il 5° Meeting Città dell’Aquila, manifestazione di nazionale di atletica leggera. Tutto il mezzofondo reatino della Studentesca Milardi si è dimostrato in ottima forma nonostante si sia giunti quasi a fine stagione.

Marco Ranucci ha dominato la gara dei 1500 battendo in volata un fortissimo Galimi tornato ad alti livelli nel panorama nazionale. Ranucci sarà protagonista nei prossimi Campionati Italiani di Società Promesse ed assoluti di Bergamo e Caorle. Nella stessa gara Ernest Mulumba si è finalmente ritrovato grazie ad un 4° posto validissimo ed un personale di quasi 3 secondi. Questo talento perso in inverno e primavera (problemi fisici) sta ritrovando lo smalto dell’anno scorso quando si laureò campione italiano nei 1000 e tutti confidano in un finale di stagione col “botto”. Alessandro Imperatori ha fatto il suo sempre nei 1500 proseguendo una ricostruzione fisica dopo vari infortuni.

Nei 1000 cadetti prima grande vittoria in una gara nazionale di Leonardo Fagiolo. Ottimo il riscontro cronometrico e vittoria di spessore grazie a una volatona di 200 metri con arrivo a braccia alzate. Nella stessa gara ottime prestazioni di Samuele Chiani terzo classificato ed anche lui sul podio, Dominic Mulumba, Simone Fazi e Pietro Festuccia a dimostrazione che il mezzofondo della Studentesca Andrea Milardi è ancora in ottime mani.

Negli 800 femminili sale sul podio Benedetta Zanotti in terza posizione seguita dalla compagna di allenamento Martina D’Angeli dopo una buona gara ed una significativa stagione. Un po’ in ritardo di forma Leonardo Di Vittorio che dovrà ritrovare presto brillantezza e forma in vista dei campionati italiani di società che si disputeranno a Brescia il 18 e 19 settembre.

Contemporaneamente in quel di Perugia la giovanissima speranza Sara Chmielik giungeva nei 600 distanziando di molto tutte le avversarie.