© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Finita la prima giornata a Cinisello della finale del campionato di società allievi. Giornata molto positiva per i colori rossoblu che vedono entrambe le squadre alle prime posizioni in classifica.Le allieve sono prime con 102 punti davanti a Vicentina con 93 punti e Lecco Colombo 92. Per le ragazze sono arrivate le vittorie di Chiara Gherardi, grande nei 400 dove corre il personale con 55.49, e Livia Caldarini autoritaria nei 1500. Podi anche per la staffetta 4x100 con Nobili, Bianchetti, Rinaldi e Gherardi che arriva al bronzo, per Gaia Giannino nel martello dove arriva terza, terza come Giulia Mezzanotte nella marcia. Buonissimo ancora l'altro terzo posto di Ludovica Giannursini e quello di Ginevra Ricci nei 100.Gli allievi invece sono davanti a Vicentina e Fiamme Gialle, tutte molto vicine a meno di 10 punti. Vittoria al maschile per Ednaldo Di Giacomo nel triplo, dove salta un grande 14.61 che a Giugno gli avrebbe permesso di vincere il titolo Italiano. Bene la staffetta 4x100 seconda con Giordano, Cicconetti, Bisegna e Vitullo. Buone gare nel mezzofondo con Ranucci terzo nei 1500 e Maniscalco quarto, venuto a Cinisello per la sua società nonostante il ritiro dell'Accademia della Marina Militare. Terzo con personale nell'asta per Tommaso Franceschini che approda a quota 4.45. Domani giornata decisiva dalle 9.30.