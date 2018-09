di Lorenzo Bufalino

RIETI - E' passata meno di una settimana dal weekend tricolore di Pescara dove gli atleti reatini ancora una volta hanno fornito grandi prestazioni. Un grande weekend anche per l'Atletica Studentesca Milardi che si conferma società top in Italia grazie alle sue tre medaglie, un argento e due bronzi. Soprattutto al maschile a Pescara la Studentesca ed i suoi atleti hanno dimostrato di poter competere anche con i gruppi sportivi militari. Al termine delle gare infatti la formazione maschile della squadra reatina è risultata quarta nella classifica della coppa Italia, classifica che si basava sui punteggi degli atleti dati dai loro piazzamenti. Sopra la Studentesca solo i tre gruppi sportivi militari in competizione, Fiamme Gialle, Aereonautica Militare e Fiamme Oro Padova. Il sodalizio rossoblu è risultato primo tra le società civili confermando così in qualche modo lo scudetto vinto a Modena a giugno. Tante le frecce nell'arco a Pescara, dalle medaglie di bronzo di Daniele Cavazzani nel triplo e Luca Trgovcevic nei 110 ostacoli, ai quarti posti di Simone Poccia sempre negli ostacoli e del rientrante Giovanni Bellini nel giavellotto, assente per infortunio a Modena. Sotto le aspettative Gabriele Chilà con il suo quinto posto e bene le due staffette 4x100 e 4x400. Anche al femminile c'è stata una buona prova delle reatine con un settimo posto nella classifica di coppa Italia, quinte per quanto riguarda le società civili. Anche qui ci sono state soprattutto due grandi prestazioni confezionate da Martina Carnevale e Cecilia Desideri, entrambe allieve di Roberto Casciani. Le due lanciatrici nell'appuntamento importante hanno fatto segnare due record sociali rispettivamente nel peso e nel martello. "E' stato un altro grande weekend per la nostra squadra", le parole del direttore tecnico Alberto Milardi. "Una grande conferma tra i ragazzi, primi tra le società civili, e buone prestazioni anche al femminile. Ora puntiamo tutto su gli ultimi due weekend di settembre dove i nostri giovani si andranno a giocare gli scudetti under 23 e allievi in lombardia".

