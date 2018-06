di Lorenzo Bufalino

RIETI - Sabato e domenica saranno ci saranno due importanti appuntamenti per l’atletica Italiana: I campionati del Mediterraneo under 23 di Jesolo e il Memorial Pratizzoli a Fidenza.



Nella prima a scendere in pista ci sarà la nazionale Italiana under 23 che dopo i campionati Italiani Junior e Promesse è stata selezionata dal D.T Stefano Baldini. Nella seconda invece ci saranno gli atleti della categoria cadetti e cadette che si sfideranno nella competizione per rappresentative regionali più importante della stagione dopo il criterium nazionale. Saranno in totale 6 i rossoblù impegnati tra nazionale e rappresentativa laziale: Gabriele Chilà, Martina Carnevale, Alessandro Di Loreto, Edoardo Perigli, Jacopo Capasso e Sara Paolucci. Chilà e Carnevale sono stati grandi protagonisti ad Agropoli la scorsa settimana quando il reggino andava a vincere in gran spolvero il salto in lungo e l’atleta di Pontecorvo che si allena a Rieti, vinceva il titolo nel peso e arrivava seconda nel disco.



I 4 giovani cadetti e cadette della Studentesca invece vengono da un periodo positivo di gare che ha culminato con le buone prestazioni nella finale del campionato di società cadetti/e. Alessandro Di Loreto è arrivato al personale nei 1000 andando sotto i 2:44, Edoardo Perigli vuole abbattere la barriera dei 14 metri nel peso mentre Jacopo Capasso, abile dalla velocità agli ostacoli, viene schierato negli 80 metri. Sara Paolucci ha dimostrato di superare ampiamente i 5 m ed adesso vuole volare ancora più lontano

