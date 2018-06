di Lorenzo Bufalino

RIETI - Terminata la trasferta ad Agropoli per i colori rossoblù nel campionato Italiano Junior e Promesse. Grandi risultati e tante medaglie per la Studentesca che si conferma ancora al top tra le società di atletica Italiane. Il bottino a fine campionato è di 10 medaglie: 3 ori, 3 argenti e 4 bronzi. Lo scorso anno il medagliere aveva portato 14 medaglie.



Un campionato positivo comunque dove diverse erano le assenze come quelle dei due giavellottisti Bellini e Biserna assenti per acciacchi e tanti piazzamenti a ridosso del podio che non hanno consentito di aumentare il bottino. Nell’ultima giornata arriva la splendida medaglia di argento nella staffetta 4x400 Juniores uomini con Vincenzo Fedele, Matteo Frattucci, Riccardo Filippini e Nicolò Mastroianni che vanno con il tempo di 3:15.77 a ritoccare anche il primato sociale.



Altra medaglia proprio a chiudere la giornata quella della 4x400 Promesse con Vincenzo Marseglia, Michele Cannarsa, Alessandro Albanese e Giorgio Trevisani che con una grande rimonta arrivano secondi di un soffio. Gabriele Chilà è stato il primo a vestire la maglia di campione Italiano nel weekend di gare, e dopo un anno buio torna a volare oltre i 7,70 nel salto in lungo.



Elisa Lobascio nel venerdì aveva di nuovo fatto sognare la sua società vincendo il titolo Italiano nel giavellotto promesse dopo averlo sfiorato in inverno ai campionati Italiani di lanci a Rieti. Nel sabato 6 sono state le medaglie vinte con grandi protagoniste le lanciatrici Martina Carnevale e Claudia Bertoletti capaci di vincere due medaglie a testa, con la prima che si portava a casa l’oro nel peso, ottavo titolo per lei, e l’argento nel disco e la seconda a fare doppio bronzo nel peso e nel disco. Medaglie nel sabato anche per Andrea Proietti nel martello Juniores dove arriva al bronzo e la staffetta 4x100 Promesse con Faraglia, Trevisani, Albanese e Chilà anche loro di bronzo.

Domenica 3 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:56



© RIPRODUZIONE RISERVATA