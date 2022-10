Studentesca Milardi ancora sul tetto d'Italia: gli Under 23 vincono i Cds, seconde le donne

RIETI - E' ancora scudetto per la Studentesca Milardi. I ragazzi dell'Under 23 confermano i pronostici e a Modena schiantano gli avversari dei Campionati di Società, cucendosi sulla maglia il tricolore. Sfuma per poco una storica doppietta, con le ragazze che chiudono al secondo posto. Gli uomini hanno vinto con 160 punti, 16 lunghezze in più della seconda classificata Bergamo e 22 in più della terza, la Pro Sesto Atletica. Le donne hanno chiuso a 168,5 punti, dietro alla Braccio Atletica che ha trionfato con 182 punti.