Studentesca Milardi da record, doppietta ai Cds U23: scudetti maschile e femminile. «Dedicati a Casciani»

RIETI - Fantastudentesca. Una Milardi da fantascienza scrive la storia a Modena, incassando un doppio scudetto under 23. Non ce n'è per nessuno contro la squadra rossoblù, che domina i Campionati di Società sia al maschile, sia al femminile permettendosi il lusso di festeggiare la matematica conquista del tricolore già prima delle staffette che hanno chiuso la manifestazione ad ora di pranzo. Un sabato e domenica da record, con 13 podi e una serie infinita di prestazioni da stropicciarsi gli occhi. «E' un successo storico, lo dedichiamo al nostro presidente Giuliano Casciani» ha detto a caldo Alberto Milardi, direttore tecnico della Studentesca che si gode un finale di stagione da sogno.

Modena si è confermata città portafortuna per i rossoblù, che in passato avevano vinto diversi titoli nello stadio emiliano, inclusa una doppietta nei primi anni duemila. La squadra maschile ha chiuso al primo posto con con 169,5 punti, davanti all'atletica Vicentina con 151 punti e all'atletica Saronno con 134. Le ragazze hanno trionfato con 174 punti, staccando di 9 lunghezze la Bracco atletica, con Cus Torino terza a 149.