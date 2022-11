La Studentesca Milardi celebra i suoi campioni nell'annuale Gala. Furlani atleta dell'anno. I premiati. Foto

RIETI - Il sorriso di Mattia Furlani come copertina di un anno fantastico. Dell'ennesimo anno fantastico. Il premio come miglior atleta dell'anno al Golden boy del Guidobaldi è stato il momento clou dell'annuale Gala della Studentesca Milardi, il sigillo di un evento che è diventato un classico irrinunciabile per l'atletica reatina.

In una ex chiesa di San Giorgio stipata all'inverosimile, c'erano davvero tutti quelli che hanno vissuto un 2022 pieno di soddisfazioni per il gruppo rossoblù.

Un anno in cui c'è stato ancora uno scudetto, con successi dall'inizio alla fine in tutti i sensi: l'ultimo trofeo è arrivato meno di una settimana fa, quando è stata ufficializzata la vittoria della Supercoppa da parte della squadra maschile. Un titolo che premia la società che sommando i punteggi di tutti i Campionati totalizza il punteggio più alto e che è stato l'ennesimo punto di orgoglio per il direttore tecnico Alberto Milardi, padrone di casa nel corso del Gala. La cerimonia è tornata in presenza dopo un periodo di stop a causa del Covid anche se, come lo scorso anno, ci sono state presenze ancora limitate.

Un elemento che non ha tolto la voglia di festeggiare agli atleti e, soprattutto ai premiati. Lunghissimo l'elenco, con tanti spunti e motivi di orgoglio: oltre a Furlani, che sarà anche la "faccia" sulla copertina dell'annuario della Studentesca, ci sono stati i premi per Roberta Bruni, primatista italiana dell'asta, ma anche il bellissimo e sentito riconoscimento al miglior genitore dell'anno, andato per il 2022 a Orazio Smith.

Un premio per quelle persone che aiutano il movimento dell'atletica a Rieti e che, prima di tutto, era stato voluto da Andrea Milardi. La Studentesca che porta il suo nome e continua ad arricchire la grande tradizione dell'atletica a Rieti veleggia verso il mezzo secolo di vita in grande forma.

Di seguito tutti i premiati per il 2022:

Atleta dell’anno Fondazione Varrone

Mattia Furlani (allenatrice Katy Seck)

Medaglie d’oro e primati sociali

Luca Abadelli - Allievi 4x200 Ancona, argento 4x100 Milano, primato 4x100 e 4x200 (Massimo Milani)

Riccardo Demetrio Caccamo - Allievi 4x200 Ancona, argento 4x100 Milano, primato 4x100 e 4x200, argento 4x400 Milano (Angelo Venerito)

Godspower Santini - Allievi 4x200 Ancona, argento 4x400, primato sociale 4x200 (Renato Bonello)

Martina Carnevale - Assoluti Peso Ancona, primato sociale Assoluto, convocata per la coppa europa lanci, atleta con più medaglie e più ori della Studentesca (Roberto Casciani)

Damiano Dentato - Junior 60hs Ancona, 110hs Rieti, primato sociale nei 60hs e 110hs, convocato per i mondiali (Daniele Focaccetti)

Camilla Duri - Junior 4x100 Rieti, primato sociale (Erik Maestri)

Francesca Farina - Junior 4x100 Rieti, bronzo 4x200 Ancona, primato sociale 4x100 (Stefano Giordano)

Chiara Fratocchi - Junior 4x100 Rieti, primato sociale 4x100 (Giorgia Mannelli)

Elena Vergaro - Junior 4x100 Rieti, bronzo 4x200, primato sociale 4x100 (Umberto Battistin)

Premio TerreSabine Miglior performance (Terre Sabine)

Roberta Bruni - Carabinieri, Finalista europei, primatista italiana Assoluta (Riccardo Balloni), protagonista in Diamond League e ai mondiali di Eugene

Benedetta Benedetti - Esercito, oro e record italiano a Modena (Mauro Leoni), oro ai Cds Assoluti e Under23

Genitore dell’anno (premio Cottorella)

Orazio Smith

Atleta Emergente (premio Enzo Brunelli)

Lorenzo Mattei (Roberto Casciani)

Bronzo ai Campionati Junior, quinto posto nelle graduatorie Alltime, oro nella finale di Modena

Mezzofondista (premio Antonello Bonafaccia)

Sara Chmielik (Toto Panzini). Campionessa regionale di corsa su strada (Colonna), Campionessa regionale di cross (Arce), campionessa regionale 2010 su pista (Cecchina).

Premio alla carriera al dirigente

Bruno D’Alessio

Riconoscimento per Atletica Sporte e Terapia

Professoressa Licia Alonzi

Trofeo Scheggia Sabina

Scuola Minervini/Sisti

Premiazione Allievi Campioni d’Italia Cross

Samuele Chiani, Leonardo Di Vittorio, Leonardo Fagiolo, Ernest Mulumba

Premio GGG “Luciana Vecchi”

Alice Cattani

Dirigente dell’anno (premio Daniela Chiodi)

Stefania Santarelli insieme alle ragazze dello Jucci Campione d’Italia (Virginia Capasso, Lavinia Capasso, Raffaella TsimiAtana, Viola Giangirolami, Giulia Paris, Benedetta Zanotti)

Under23 Campioni d’Italia a Modena

Federico Bonanni (asta), Gabrielangelo Brodone (4x100, 4x400), Jacopo Capasso (100, 200, 4x100), Emanuele Carletti (disco), Damiano Dentato (110, 400hs), Matteo Di Carlo (alto), Giammarco Difilippo (peso), Michele Esposito (4x100, 4x400), Luca Furlani (lungo), Leonardo Gori (3000st), Omar Khalil (4x400), Mattei Lami (triplo), Valerio Linari (giavellotto), Tommaso Maniscalco (800, 4x400), Lorenzo Mattei (martello), Matteo Piervincenzi (marcia), Marco Ranucci (1500), Tommaso Toppi (5000), Joseph Twumasi (400, 4x100, 4x400).

Nuovi primati sociali

Matteo Bianchini - Senior staffetta 4x100 (allenatore Luca Grandinetti)

Samiya De Simone - Cadette primato sociale staffetta svedese 1-2-3-400 (Toto Panzini)

Selvaggia Gastaldello - Cadette primato sociale staffetta svedese (Maria Vittoria Milardi)

Laura Stella Varesi - Cadette primato sociale 60 e staffetta svedese (Maria Chiara Milardi)

Mirko Di Battista - Cadetti staffetta svedese (Arduino Chiari)

Riccardo Gentile - Cadetti staffetta svedese (Arduino Chiari)

Diego Mancini - staffetta svedese, primato regionale 500 Under15 (Carlo Ragalzi)

Dominique Mulumba - Cadetti 1000, 2000, staffetta svedese (Toto Panzini)

Vincenzo Marseglia - Senior staffetta 4x100 (Luca Grandinetti)

Joseph Twumasi - Senior staffetta 4x100 (Maria Chiara Milardi)

Marco Ranucci - primato Assoluto negli 800 e nei 1500 (Antonio Panzini)

Podio ai Campioni di Società

Ginevra Baglioni - argento nei 100 nella finale Allieve di Rieti (Marisa Masullo)

Giovanni Bellini - argento nel giavellotto nella finale Assoluta di Brescia

Sebastiano Bianchetti (Fiamme Oro) - bronzo Assoluto nella finale Assoluta di Brescia (Roberto Casciani)

Alessandra Cosi - bronzo nella 5km di marcia Allieve nella finale di Rieti (Sandro Bellucci)

Simone Falloni (Aeronautica) - oro nel martello nella finale Assoluta di Brescia

Valentina Foglietta - oro nel giavellotto nella finale Allieve di Rieti (Renato Sofia)

Ludovica Giannursini - argento nel giavellotto nella finale Under23 di Modena (Roberto Giannursini)

Miriam Lopreiato - argento e bronzo nel peso/disco nella finale Allieve di Rieti (Ruslan Pesterev)

Cecilia Plini - oro nei 2000 siepi nella finale Allieve di Rieti (Carlo Festa)

Edoardo SPadoni - oro nella 4x400 nella finale Allievi di Rieti (Katy Seck)

Daria Tucci - bronzo nei 3000 siepi nella finale Under23 di Modena

Medaglie di bronzo e primatisti sociali

Chiara Beretta - Junior 4x200 Ancona (Roberto Nafissi)

Teuta Cala - Promesse Eptathlon Firenze (Renato Sofia)

Jacopo Capasso - Junior 4x100 Rieti, primato staffetta Senior (Roberto Nafissi)

Diletta Casciotti - Promesse Marcia 3km Ancona (Mario De Benedictis)

Andrea Di Carlo - Allievi Marcia 5km Ancona, Marcia 10km Milano, Marcia 10km Grottammare (Sandro Bellucci), ha partecipato agli europei di Gerusalemme, primatista sociale della 5km, secondo ai Cds Rieti

Elena Sofia Paris - Cadette Studenteschi Lungo Pescara, primato sociale staffetta svedese (Maria Vittoria Milardi)

Ginevra Ricci - Promesse 200 Firenze e 4x400 Firenze, sul podio anche nel Challenge, prima a Modena nei 100 (Erik Maestri)

Emma Silvestri - Promesse 4x400 Firenze (Anna)

Federica Tozzi - Promesse 4x400 Firenze (Pasquale Porcelluzzi)

Joseph Twumasi - Promesse 4x400 Firenze (Maria Chiara Milardi)

Medaglie d’argento

Federico Bonanni - Junior Asta Ancona, Asta Rieti, primatista sociale Assoluto e Junior con 5,20 (Gianni Bayram), convocato per mondiali e giochi mediterraneo

Livia Caldarini - Promesse 800 Ancona, Bronzo 1500 Ancona e 4x400 Firenze (Carlo Festa)

Samuele Ciogli - Allievi 4x100 Milano, primato sociale

Francesco De Santis - Allievi 4x400 Milano, finalista nei 400 sia indoor che outdoor (Loredana Ricci)

Cecilia Desideri - Assoluto Martello Mariano Comense (Nicola Vizzoni), convocata nella Coppa Europa di lanci

Leonardo Fagiolo - Allievi 4x400 Milano, secondo a Rieti nei 3000 (Emilio De Bonis)

Giulia Ginulfi - Junior Pentathlon Padova (Marco Bellapadrona)

Ernest Mulumba - Allievi 4x400 Milano, Bronzo Studenteschi 1000 Pescara (Toto Panzini)

Raphaelle Mulumba Giovanile Martello Mariano Comense, Junior Martello Rieti (Roberto Casciani)

Federica Pansini - Junior 800 Ancona, bronzo staffetta 4x200 (Emilio De Bonis)