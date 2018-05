di Lorenzo Bufalino

RIETI - Nel ricchissimo programma del weekend di gare al Guidobaldi, insieme alla finale regionale del campionato di società cadetti e cadette e alle diverse gare ad invito per il settore assoluto che vedranno in pista anche Filippo Tortu ed il reatino Andrew Howe (che oggi compie 33 anni), ci saranno anche gli allievi e le allieve per la prima prova del campionato di società.



Una gara attesa che dovrà portare i portacolori della Studentesca prima verso i campionati Italiani individuali che si svolgeranno a Rieti dal 15 al 17 giugno e poi a fine settembre le finali nazionali di società. Due eventi importanti per la categoria che tutto lo staff tecnico quest’anno aspetta per la bontà degli atleti rossoblu che potrebbero portare grandi soddisfazioni alla società.



Da oggi pomeriggio parte la rincorsa alla finale scudetto di San Donato Milanese che sarà il 29 e 30 settembre che vedrò poi gli atleti reatini partecipare anche alla seconda prova di qualificazione sempre a settembre. Tante attese già nel weekend, a partire dalla stella delle due squadre la velocista Chiara Gherardi iscritta sia sui 100 che 200 metri. Con lei al femminile tante altre punte con il mezzofondo capitanato da Livia Caldarini e Lucrezia Adamo, già entrambi protagoniste di un buon inverno nelle campestri, che copriranno le gare dagli 800 fino ai 3000 metri. Negli ostacoli da vedere la romana Ginevra Ricci che nella squadra potrebbe rappresentare il jolly come anche Cecilia Rinaldi, entrambi atlete da diverse gare in pista ed in pedana. Lanci che puntano tutto su Ludovica Giannursini che gareggerà nel giavellotto e nel peso e su Gaia Giannino ottima interprete del lancio del martello.



Al maschile meno punte ma una solida squadra che già lo scorso anno con una grandissima rimonta nella finale riuscì a salire sul podio. La velocità sarà affidata a Claudio Bisegna e all’ottimo Edoardo Casa, in palla nelle ultime uscite in pista. Ostacoli con il rientrante nella specialità Patrizio Mostarda impegnato anche nel triplo insieme a Ednaldo Di Giacomo, giovane di grandi qualità che solo un cambio di mentalità potrebbe comportargli il grande salto di qualità. Nel lungo si presenta una delle punte di diamante della squadra, il finalista Italiano di specialità Michele Esposito importantissimo anche nelle due staffette 4x400. Nel mezzofondo il gruppo di Toto Panzini capitanato da Marco Ranucci ha già fatto vedere grandi cose andando a vincere il titolo Italiano di cross a marzo, e sarà fondamentale nella lotta per conquistare prima la finale e poi il podio tricolore. Nei lanci ottimo l’impatto del neo rossoblu Leonardo Pitò nel giavellotto e dei due reatini Pietro Peron e Elmond Fejzulahi.

