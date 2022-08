Stefania Strumillo manca la finale europea del lancio del disco per 14 centimetri: tredicesimo posto con 56,90

RIETI - Stefania Strumillo si ferma a 14 centimetri dal sogno della finale europea. La lanciatrice del disco delle Fiamme Oro, nata a Ferrara ma reatina d'adozione e allenata al Guidobaldi da Casciani, chiude in tredicesima posizione con 56,90 metri la gara di qualificazione degli Europei di atletica in corso a Monaco di Baviera. Per entrare nella finalissima serviva una misura di 63,50 metri oppure si doveva chiudere la qualificazione tra le prime 12: la discobola si è fermata in tredicesima posizione, preceduta dalla portoghese Irina Rodriguez che, impegnata in un altro gruppo di qualificazione, ha trovato la misura di 57,04.