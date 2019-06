RIETI - A partire da lunedì 1 luglio, su tutto il territorio comunale di Rieti, il parcheggio a striscia blu si pagherà dalle ore 8 alle 19.30, quindi non più fino alle 24 come avviene al momento. Questa riduzione dell’orario sarà gratuita, sia per i cittadini che per le casse comunali, fino al termine della concessione a Saba.



«A differenza di quanto accaduto a ridosso della scorsa campagna elettorale quando la precedente amministrazione aveva proceduto alla riduzione del tempo di pagamento a carico del Comune di Rieti, tanto che l’Ente ha poi dovuto riconoscere dei debiti fuori bilancio verso Saba Italia», dichiarano il Vicesindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e il consigliere delegato alla viabilità, Moreno Imperatori.





