RIETI - Nei giorni scorsi è stata completata l'assegnazione degli alloggi disponibili nell'immobile di via del Porto, a Rieti, agli studenti di tutto il mondo arrivati in Città per seguire il corso di Laurea in «Sustainable Building Engineering» della Facoltà di Ingegneria Edile de La Sapienza presso la Sabina Universitas. In totale, grazie anche alla collaborazione con il professor Giuseppe Sappa e il direttore della Sabina Universitas Daniele Mitolo, è arrivato a 20 gli studenti attualmente ospitati presso la struttura e provengono da vari Paesi tra i quali India, Cina, Uzbekistan, Ghana ed Egitto.«La completa assegnazione degli alloggi dell'edificio di Via del Porto è un bel segnale, non soltanto per l'Ater che ne ha curato il recupero strutturale e l'adattamento funzionale degli ambienti e che quindi vede così premiato l'impegno delle gestioni che negli anni si sono succedute, come anche dei dipendenti e dei dirigenti che vi hanno lavorato - commenta il Commissario straordinario dell'Ater di Rieti, Giancarlo Cricchi - ma anche per il contesto territoriale che, grazie alla sinergia tra Istituzioni, riesce ad offrire un servizio di qualità e competitivo rispetto ad altre località, utile al percorso di sviluppo culturale ed economico della città».