Lavori stradali: iniziata l’installazione di guard rail e protezioni in varie strade delle frazioni di Rieti

RIETI - Sono iniziati i lavori di installazione delle barriere stradali nella frazione di Moggio, nell'ambito del più ampio programma di manutenzione straordinaria delle strade reatine avviato di recente dal Comune di Rieti. Nei giorni a seguire analoghi interventi di applicazione dei guard rail verranno posti in essere anche a San Giovanni Reatino, Cupaello, Lugnano e sulle arterie di altre frazioni del territorio comunale che attendevano da anni opere di protezione del traffico veicolare.

«Nel frattempo proseguono i lavori di ripavimentazione delle arterie stradali – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Antonio Emili - in esito ai quali si è già provveduto al rifacimento del manto di asfalto di viale De Juliis, viale Morroni, viale Liberato di Benedetto e di alcune vie interne ai quartieri di Villette, Villa Reatina, Campoloniano e San Giovanni Reatino. Investiamo più di 400.000 euro nella realizzazione dei guard rail ed incrementiamo, in tal modo, lo sforzo profuso dall'Amministrazione per la messa in sicurezza delle strade reatine. Al contempo diamo ulteriore corso all'opera di riqualificazione dell'intera rete viaria locale, a beneficio della quale, in soli tre anni di Amministrazione, abbiamo destinato più di 2.600.000,00 all’eliminazione del dissesto e al ripristino delle vie di collegamento del tessuto urbano. Un impegno coerente con la lotta al degrado che l'Amministrazione ha ingaggiato anche attraverso l'applicazione della legge sulla Rigenerazione urbana, in vista della rinascita del nostro territorio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA