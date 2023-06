Strade bianche nel Comune di Rieti: conclusi i primi lavori di ripristino

RIETI - Nel quadro dei lavori di sistemazione delle strade bianche del territorio comunale intrapreso dall’assessorato alla Manutenzione e alle Frazioni è terminato il ripristino di Via Acquamartina (Rieti), via della Salita (Poggio Perugino), strada di collegamento tra Quattro Strade e Castelfranco, via San Giuseppe da Leonessa e via Lavello.