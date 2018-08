di Emanuele Laurenzi

RIETI - Isolati nell’isolamento. Così vicini eppure così lontani dalla città, tanto da far sembrare il semplice percorso casa-lavoro un viaggio lungo un’eternità da affrontare tra mille difficoltà. E’ la situazione che accomuna gli abitanti delle frazioni di Rieti, con l’ultima segnalazione in ordine di tempo che arriva da Poggio Perugino. «La manutenzione della strada per tornare a casa è inesistente e da aprile in poi la situazione è precipitata. Facciamo...