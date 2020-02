RIETI - Il tratto di strada regionale è chiuso da dicembre, in seguito a una frana. Da allora, i lavori non sono partiti. Il sindaco del comune del Reatino da tempo si è mosso per chiedere interventi e ora auspica che chi di competenza intervenga per riaprire la strada. Difficoltà anche per le ambulanze.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, SABATO 22 FEBBRAIO © RIPRODUZIONE RISERVATA