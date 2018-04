RIETI - Il dossier « Strada dell'Amatriciana » della rivista Marco Polo, il territorio gioca di squadra.



Domani 19 Aprile, alle ore 11 presso la sede della Confcommercio in Rieti -Largo Cairoli, verrà presentata la guida della collana Quaderni di Viaggio della Rivista Marco Polo dedicata a Roma e itinerari nel Lazio. All'interno della guida è presente un dossier dedicato alla Strada dell'Amatriciana che ripercorre i luoghi caratteristici della provincia : Amatrice, Accumoli, Borbona, Cittaducale, Leonessa e il Terminillo, la Valle Santa, la Valle del Turano e la Sabina. Il percorso ideato dal Prof. Jean-Philippe Vaquier si offre come una ricetta che mescola cibo e territorio dalle terre montuose del guanciale e del pecorino, passando per la valle del grano di Strampelli e finendo nelle colline dell'olio d'oliva Sabina DOP, sono presenti i principali ingredienti della regina della tavola sabina, l'amatriciana. All'evento saranno presenti i rappresentanti degli enti che hanno partecipato alla realizzazione del dossier, la Comunità montana del Montepiano Reatino con il suo progetto turistico Matre Terra, la Comunità montana del Turano con il progetto turistico Tourano, la Comunità montana della Sabina, il Comune di Borbona, le Reti d'imprese di prossimità di Accumoli, Amatrice e Cittaducale, e la Confcommercio Lazio Nord, a dimostrare che il territorio ha puntato sul gioco di squadra per promuovere il turismo nella nostra provincia.







