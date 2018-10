RIETI - Problemi a una conduttura dell'acqua tra via Cintia e via di Sant'Agnese, chiuso un tratto di via Cintia.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Aps e la polizia municipale.



Chiuso temporaneamente un tratto di via Cintia, con i veicoli che vengono deviati su via Varrone. © RIPRODUZIONE RISERVATA