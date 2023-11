La storia dello Zuccherificio di Rieti su Geo (Rai 3)

RIETI - Rieti torna di nuovo sulla televisione nazionale (Rai Tre). Nella puntata odierna di Geo (in onda dalle 16:00 alle 19:00) sarà trasmesso il nuovo documentario diretto da Roberto Palozzi e scritto con Lucy Fulford, dedicato alla storia della produzione dello zucchero in Italia.

Ovviamente un importante passaggio del servizio televisivo sarà quello relativo alla vicenda dello zuccherificio di Rieti, narrata in video da Daniele Scopigno, storico dell’Archivio di Stato.

“Lo zucchero Italiano”, questo il titolo del film di oggi, va in onda appena cinque giorni dopo “Pani d’Italia”, l’altro documentario del regista reatino, trasmesso sempre dalla popolare trasmissione di RAI Tre, Geo, condotta da Sveva Sagramola ed Emanuele Bigi.

In “Pani d’Italia” (che ha ottenuto ascolti piuttosto ragguardevoli, essendo stato visto in media da 1.565.000 spettatori per uno share complessivo della puntata del 13,5%) è stata mostrata la realizzazione dei “pizziconi”, uno dei più tradizionali piatti della cucina reatina.

Come di consueto, anche questi due ultimi documentari di Roberto Palozzi si avvalgono della colonna sonora composta dal musicista reatino, Andrea Rosatelli.