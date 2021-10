Stimigliano, atti vandalici nella scuola: elementari e medie oggi restano chiuse

Lunedì 25 Ottobre 2021, 09:03

RIETI - Scuole elementari e medie, a Stimigliano centro, chiuse per almeno un giorno. Approfittando della chiusura del fine settimana, ignoti si sono introdotti nell'edificio e hanno messo a soqquadro gli ambienti. Del fatto si sono accorti solo questa mattina gli operatori scolastici, quando sono arrivati a scuola per cominciare la settimana scolastica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il Comune sporgerà denuncia. La ripresa delle attività avverrà solo dopo il riassetto e la pulizia degli ambienti. L'attività si svolgerà regolarmente per i piccoli dell'asilo nido e dell'infanzia.

La nota del sindaco

A Seguito di Atti Vandalici le Scuole Elementari e Medie di Stimigliano Centro Resteranno CHIUSE.

L' Asilo Nido e la Scuola dell'Infanzia saranno Aperte Regolarmente.

Segue Ordinanza di Chiusura ed Esposto Denuncia.

Il Sindaco

Franco Gilardi