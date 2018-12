RIETI - I cittadini di Stimigliano bocciano l'idea di installare telecamere a bordo dello scuolabus.



Il sindaco Franco Gilardi aveva proposto un referendum, ed erano state inviate 206 lettere ai genitori degli alunni. Il quorum da raggiungere affinché il referendum fosse valido era di 142, ma ne sono tornate indietro solo 128, quindi il quorum non è stato raggiunto.

Le schede sono state aperte questa sera davanti ai rappresentanti dei genitori. Il sindaco si era battuto per l'installazione delle telecamere sullo scuolabus e, in seguito, in caso positivo, era stata ipotizzata l'installazione anche nelle scuole. Non essendo stato raggiunto il quorum, il sindaco prende atto del risultato e, per il momento, l'idea del telecamere tramonta. © RIPRODUZIONE RISERVATA