RIETI - E’ stato approvato da parte della Regione il progetto “Il bambino con il pigiama a righe . per non dimenticare”. L’annuncio da parte del sindaco di Stimigliano, Franco Gilardi, dopo che è stata pubblicata la graduatoria sul Bur della Regione Lazio del 27 novembre.Il progetto si pone come obiettivo quello di mantenere vivo il ricordo delle vittime dell’Olocausto, soprattutto tra le giovani generazioni, "tema molto sentito dall’Amministrazione comunale che ogni anno organizza eventi sul tema. Con grande orgoglio – ha detto Gilardi- comunichiamo l’approvazione, da parte della Regione Lazio, del progetto Il bambino con il pigiama a righe – per non dimenticare. Il progetto darà modo ai ragazzi della terza media di Stimigliano di celebrare il Giorno della Memoria visitando il campo di concentramento di Auschwitz, un viaggio che consentirà loro non soltanto di fare un percorso educativo-didattico ma soprattutto di crescere a livello personale ed emotivo”.