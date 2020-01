Arriva la neve

L'Epifania

RIETI - Inaugurazione del campetto di calcio in erba sintetica domenica 5 gennaio a Stimigliano presso Largo Cencio. Il campo (nella foto) che potrà essere utilizzato gratuitamente dalle Scuole e dai giovani di Stimigliano vedrà, nella giornata inaugurale, la sfida tra vecchie e nuove glorie calcistiche del paese. Il taglio del nastro è previsto alle 14.30 da parte del sindaco Franco Gilardi.Due ore più tardi nevicherà su Stimigliano, la prima neve dell’anno, con la coltre bianca che ricoprirà le piazze e le vie del centro storico del paese. Un evento unico con degli appositi cannoni che spareranno la neve artificiale e a cui seguirà uno straordinario spettacolo pirotecnico in um evento che si annuncia unico per fascino e bellezza.Il pomeriggio di lunedì 6 gennaio arriva la Befana alle 15.30 con calze e doni per i bambini nel parcheggio di via san Michele a Stimigliano Scalo, mentre alle 18 presso la chiesa dei Santi Cosma e Damiano il Concerto dell’Epifania a cura della Sabina Wind Orchestra.