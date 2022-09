Stimigliano, sabato la Giornata del Donatore a cura dell'Avis

RIETI - “30 Anni di Donazioni " e scatta la festa a Stimigliano. Giornata del donatore sabato pomeriggio a Stimigliano organizzata dalla sezione comunale dell'Avis.

Il programma. L'evento è organizzato in occasione del trentennale dell'Associazione nata nel 1992 e prevede, dalle 15.30 l'accoglienza delle consorelle sezioni dell'Avis presso il Bar Siberian. Alle 16 parte il corteo dei Labari preceduto dalla banda musicale con deposizione dell'omaggio floreale da parte del presidente dell'Avis provinciale al Monumento ai caduti. Alle 17 l'inaugurazione della targa Avis e a seguire il saluto delle autorità e la consegna di un riconoscimento ai fondatori di Avis Stimigliano. Alle 18 la Santa messa in onore e in memoria di tutti i donatori. Il pomeriggio si chiude presso il Bar Garibaldi con la proiezione del video "Vieni a conoscere l'Avis" prima del ringraziamento e dei saluti finali a tutti i partecipanti. “Un grazie agli organizzatori - ha detto il sindaco Franco Gilardi a nome della sua amministrazione comunale - ma soprattutto un grazie di cuore a tutti i donatori”.