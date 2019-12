I fondi all'Unicef

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un dolce per l’Unicef, 180 bambini aderiscono al progetto Chef per un giorno a Stimigliano. Soddisfazione da parte del Presidente della Sagra dei dolci Barbara Oliva per l’adesione al progetto “Chef per un giorno” da parte degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Stimigliano.Tradizione e cultura che si tramanda di generazione in generazione presso il forno comunale di Stimigliano con le donne dell’associazione Sagra dei Dolci che insegnano agli alunni come realizzare un dolce, partendo dall’impasto per arrivare alla decorazione.«Sfornare i dolci è anche solidarietà - dice la curatrice ed organizzatrice degli eventi e socia fondatrice storica dell’Associazione, Maria Dina Latella - in quanto i dolci realizzati dai ragazzi saranno venduti presso il mercatino solidale di Vescovio venerdì 13 dicembre per diventare amici dell’Unicef».La presidente Barbara Oliva, ha ringraziato la Dirigente Scolastica Valentina Bertazzoli e i docenti per avere aderito a “Chef per un giorno”, aggiungendo che “ancora una volta l’associazione Sagra dei Dolci tra Sapori e Saperi, promuove Stimigliano il “dolce paese”.