RIETI - Ha tagliato l'invidiabile traguardo dei 100 anni Lorenzo Martucci di Stimigliano. Per il neocentenario che ha ricevuto tanti attestati di auguri per aver raggiunto il secolo di vita in ottima salute, anche la visita del sindaco Franco Gilardi.



Il primo cittadino ha portato a Lorenzo Martucci gli auguri suoi personali e quelli della comunità Stimiglianese. Lorenzo Martucci,ha atteso il sindaco in casa in giacca e cravatta, ha ricevuto anche una targa commemorativa prima di soffiare sulle candeline poste sulla torta preparata per l'occasione. Un bel momento per il signor Lorenzo, agricoltore in pensione da anni, vedovo e padre di tre figli, che ha ringraziato condividendo la festa idealmente con l'intera comunità.

Marted├Č 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA