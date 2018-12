RIETI - Il mondo del futsal ricorda ancora una volta Stefano Colasanti. Il vigile del fuoco reatino deceduto lo scorso 5 dicembre nello scoppio dell'autocisterna sulla Salaria e la "sua" Cittaducale calcio a 5 sono stati ospiti della sesta edizione del "Futsal Passion" evento che si è tenuto a Venosa lo scorso 27 dicembre.



Oltre alle ragazze del Cittaducale presente anche il presidente Fabrizio Vasta, Benedetta, figlia di Stefano, suo fratello Claudio insieme a sua moglie e Finalba, madre di Stefano, premiata con un omaggio floreale. Presenti tanti esponenti di spicco del mondo del futsal, a comunicare dal tecnico del Bisceglie femminile Francesco Ventura, l'ex capitano della nazionale femminile Susanna Nicoletti e tre rappresentati della Feldi Eboli: il preparatore dei portieri ex Real, Alberto Mancini, ed i portieri Laion e Pasculli. Proprio i tifosi della Feldi, in occasione del match contro il Real Rieti dello scorso 7 dicembre, avevano tributato un bellissimo omaggio a Stefano Colasanti, con uno striscione "La morte non ha colore, ciao Stefano".

Una serata indimenticabile per tutti i presenti, accolta con grande partecipazione da tutta la squadra del Cittaducale: «Una serata emozionante per tutti noi - racconta il presidente Fabrizio Vasta - oltre al valore sportivo sono emersi forti valori umani. Una grandissima soddisfazione, Stefano se lo merita».

Tra i tanti momenti toccanti della serata anche il discorso dell'ingegner Emanuele Franculli, direttore regionale dei Vigili del Fuoco di Basilicata, che ha ricordato Stefano e tutti gli altri pompieri scomparsi mentre svolgevano il loro dovere. Proprio i VVFF della Basilicata hanno omaggiato Claudio Colasanti di un elmetto autografato da tutti i presenti, mentre Alberto Mancini ha regalato una maglia della Feldi Eboli a Valentina Cerri, portiere del Cittaducale calcio a 5 femminile.

