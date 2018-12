RIETI - Prima della palla a due commovente ricordo di Stefano Colasanti, il pompiere morto nel rogo del distributore di Borgo Quinzio. Sei colleghi sono scesi in campo, schierati davanti la panchina di Rieti, mentre i tifosi della Curva Terminillo hanno alzato uno striscione con la scritta: «Il pompiere paura non ne ha! Ciao Stefano». Nei primi minuti di gioco la curva ha cantato la canzone dei vigili del fuoco come coro che ha accompagnato la partita.

