RIETI - Anche il campo sportivo "Domenico Rossi" di Vazia omaggia Stefano Colasanti, il vigile del fuoco deceduto nell'incidente sulla Salaria. Prima del match tra i padroni di casa del Real e il Gens Cantalupo, i giocatori si sono raccolti in un minuto di silenzio in campo, ricordando l'eroe reatino, molto legato al Vazia e alla realtà calcistica provinciale.Lutto al braccio per I ragazzi di Troiani, che hanno dedicato a Colasanti una maglia con il numero 10 e la scritta "Rensenbrink", come il pompiere era stato soprannominato. Un momento commovente per i giocatori e gli spettatori che hanno ricordato diversi momenti trascorsi con Colasanti, instancabile sostenitore del Vazia e allenatore della squadra femminile di futsal di Cittaducale"A settembre gli avevamo chiesto di allenare la nostra squadra - raccontano I dirigenti del Vazia - Nel suo viso era evidente la contentezza per questa richiesta. Avrebbe sicuramente accettato, se non avesse avuto un altro impegno, era sempre molto felice di darci una mano".L'ennesimo abbraccio di una comunità che piange un suo importante membro: "Stefano in paese era un idolo per tutti, fin da quando giocava in questo campo distinguendosi per le sue gesta sportive - concludono dal Real - Ci mancherà tantissimo".