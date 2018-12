RIETI - In attesa di dare domani (martedì) l’ultimo saluto a Stefano Colasanti, alle 11.30 il funerale nella Cattedrale di Santa Maria, la camera ardente è allestita oggi presso il comando dei Vigili del Fuoco, dove in tanti si stanno già recando per un momento di raccoglimento e per ricordare un uomo molto amato.

Un momento di preghiera si terrà oggi, lunedì 10, alle 15.45 presso il comando dei Vigili, organizzato da don Zdenek Kopriva parroco di Vazia, dove la salma sarà tumulata. Chi vorrà partecipare da Vazia, si ritroverà alle 15.30 davanti la chiesa di Santa Maria.

La famiglia ha chiesto di non inviare fiori. Eventuali offerte saranno devolute alle Missioni e alle Opere delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù, Casa di Cura Villa san Giuseppe (Ascoli Piceno).

