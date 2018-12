© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Anche il Comitato Regioanle Lazio della Figc nell'Angolo della Memoria ricorda, Stefano Colasanti, dirigente-allenatore dell'Asd Cittaducale Calcio a 5.«È con profondo dolore che dedichiamo un commosso e doveroso ricordo a Stefano Colasanti, dirigente/allenatore dell'Asd Cittaducale Calcio a 5 - si legge nel comunicato - Vittima anche lui del disastroso rogo che ha sconvolto la Via Salaria, vicino Passo Corese. Ancora una volta la grande famiglia del calcio regionale perde un altro figlio. Uomo che amava lo sport ed il calcio in particolare, che solo di recente aveva iniziato una nuova avventura sportiva fondando, insieme a pochi altri dirigenti, la società Cittaducale Calcio a 5. Nello stesso sodalizio, oltre alla carica di vicepresidente, assumeva il ruolo di allenatore della formazione femminile di calcio a cinque, che milita nel Campionato di Serie ‘D’ di Roma, per promuovere e dare slancio a questa disciplina sul territorio reatino».«Quando le prime fiamme si sono sviluppate, pur non mobilitato specificatamente per l’incidente - prosegue il ricordo - essendo un Vigile del Fuoco, transitando per servizio casualmente su via Salaria, non ha esitato a fermare il proprio mezzo e ad adoperarsi per mettere in sicurezza ed allontanare le persone presenti, che incuranti del pericolo stazionavano nei pressi in modo irresponsabile».«Si è ritenuto doveroso ricordarlo, se pur con poche parole, su queste pagine, additando ad esempio il suo sacrificio. Alla famiglia, e alla Società Cittaducale Calcio a 5, giungano le più sentite condoglianze da parte di tutti i componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, unitamente alla totalità degli sportivi del Lazio».