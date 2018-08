di Massimo Cavoli

RIETI - Ha avuto rapporti con il Reatino, in particolare il Cicolano, una delle ottantacinque vittime della strage terroristica avvenuta alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980. Si chiamava Maria Idria Avati, quando morì nell’esplosione aveva 80 anni, ed era la moglie di un discendente della famiglia Gurgo, gruppo nobiliare che vantava proprietà in diverse regioni italiane, tra le quali terreni e case a Castelmenardo, frazione a pochi chilometri di Borgorose, immobili poi venduti agli abitanti della zona. Sposata con il duca Gurgo e madre di una ragazza che aveva scelto di diventare suora di clausura, la Avati, stimata professionista originaria della Calabria, il giorno della strage salì per errore sul treno notturno, anziché su quello giusto diretto in Trentino dove avrebbe dovuto trascorrere le vacanze estive, che poi raggiunse il capoluogo emiliano.



IL RICORDO

Di lei e di suo marito conserva ancora oggi un ricordo limpido l’avvocato Cesare Chiarinelli (“Una coppia molto signorile ed educata”), all’epoca della vendita dei beni, avvenuta negli anni ’60, collaboratore dello studio del notaio reatino Giovanni Filippi: “Restammo due giorni consecutivi a Castelmenardo, dormendo nella casa dei duchi che tutti chiamavano il castello – rammenta il legale – perché i Gurgo avevano deciso di liberarsi di tutto il patrimonio, acconsentendo di vendere agli abitanti del luogo case, fabbricati agricoli e terreni a prezzi decisamente stracciati. Però si trattava di redigere decine di atti notarili e, siccome non c’era il tempo di tornare a Rieti, lavorammo ininterrottamente a Castelmenardo fino a quando tutti i passaggi non vennero definiti. Di quell’esperienza ho un ricordo positivo, ma non seppi subito che la signora era morta nell’attentato. Lo scoprì proprio alla stazione di Bologna, leggendo i nomi delle vittime sulla lapide”. A Castelmenardo, ancora oggi, c’è qualche anziano che si ricorda di Maria Idria e di suo marito: “Nelle poche occasioni di incontro si sono dimostrati sempre molto affabili, provammo dispiacere sapendo che la signora era morta nella strage”.

