La stazione carabinieri di Fiamignano punto di riferimento per una vasta zona del Cicolano

RIETI - La Stazione Carabinieri di Fiamignano rappresenta l’avamposto di legalità del piccolo Comune, situato a circa 1000 m. s.l.m, nella cornice del Cicolano, ai piedi del bellissimo altopiano di Rascino. Il Reparto è da sempre baluardo della legalità su un territorio vasto e articolato che conta ben 32 frazioni e che domina dall’alto il Lago del Salto.

Il presidio costituisce, in tale area, una vera e propria fonte di rassicurazione per la collettività, per lo più costituita da anziani, coltivatori e allevatori, espletando un ruolo sociale insostituibile, attraverso il contatto continuo con la popolazione. Protagonista di tali relazioni con la comunità è sicuramente lo storico Comandante, Luogotenente Carica Speciale Gino Pompili, ben coadiuvato dalla sua squadra composta dai validissimi Carabinieri Antonio Rosati e Antonio Calvanico.

Il reparto, costantemente presente sul territorio, oltre che ad assicurare una efficace attività preventiva e repressiva in un’area ricca di seconde case che costituiscono un ghiotto obiettivo per i reati predatori, si è distinta, negli ultimi anni, nel contrasto di importanti reati, come lo sfruttamento della prostituzione, il riciclaggio e le truffe per indebita percezione del reddito di cittadinanza.