IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

Ore 17, Aula Consiliare del Comune di Rieti:

Ore 18, Aula Consiliare del Comune di Rieti:

Ore 18:30, Sala mostre presso gli archi del Comune di Rieti:

Ore 19:30, Piazza Vittorio Emanuele II:

Ore 19:45, Caffè Cleri in Piazza Vittorio Emanuele II:

Ore 21:00, Aula Magna del Liceo Classico Varrone in Piazza Mazzini 1:

Ore 22:00, Aula Magna del Liceo Classico Varrone in Piazza Mazzini 1:

Ore 23:00, Aula Magna del Liceo Classico Varrone in Piazza Mazzini 1:

GLI ORARI PER VISITARE LA MOSTRA "IL FUTURO E' UN PROGETTO ANTICO" PRESSO LA SALA MOSTRE AGLI ARCHI DEL COMUNE DI RIETI DAL 12 AL 17 GENNAIO

RIETI - Per il terzo anno consecutivo, il Liceo Classico Marco Terenzio Varrone aderisce alla quinta edizione de "La Notte Nazionale del Liceo Classico", in programma oggi, venerdì 11 gennaio, dalle 17 alle 24, con tante iniziative non solo nella sede di Piazza Mazzini, ma anche nel centro storico di Rieti.La manifestazione, a cui prenderanno parte in contemporanea oltre 400 licei classici di tutta Italia, è nata da un'idea del docente siciliano Rocco Schembra e ha principalmente lo scopo di richiamare l'attenzione sull'importanza, insieme ad un’adeguata preparazione scientifica, della formazione umanistica e sulle opportunità di crescita fornite dallo studio delle lingue classiche e del mondo antico.Nel corso dell'evento, recitazioni, letture, poesie, melodie, performance e mostre saranno le protagoniste indiscusse e vedranno coinvolto l'intero istituto, da sempre impegnato nella promozione delle proprie attività.La Notte Nazionale del Liceo Classico e tutte le iniziative organizzate dal Varrone sono rivolte a tutti gli interessati, ma costituiscono un’occasione da non perdere soprattutto per gli alunni delle medie, in particolare quelli delle classi terze, intenzionati ad iscriversi presso la scuola superiore cittadina.presentazione del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro "Angelo Sacchetti Sassetti e la scuola" da parte delle classi del II Liceo. Coordina la prof.ssa Nadia Laudazi, intervengono la Preside, prof.ssa Stefania Santarelli, e il dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, prof. Giovanni Lorenzini.apertura della Notte Nazionale del Liceo Classico, proiezione del video della manifestazione in contemporanea con tutti gli altri istituti d'Italia ad essa partecipanti, Gloria Cicconetti della VC canta "Because the night". Coordina la prof.ssa Annamaria Magi.Inaugurazione della mostra "Il futuro è un progetto antico" visitabile fino al 17 gennaio, esibizione degli studenti "Poesia, Arte e Musica" a cura delle professoresse Annamaria Magi e Manuela Marinelli e di Oreste Ottaviani, presentazione delle attività dei laboratori di archeologia, inglese e scienze. Coordina la prof.ssa Annamaria Magi.flash mob di recitazione a cura del laboratorio teatrale del Liceo Classico in collaborazione con il Gruppo Jobel: "Odisseo torna a Itaca". Coordina la prof.ssa Annamaria Magi."Ante coenam" con gli studenti del liceo classico di ieri e di oggi.presentazione del libro di Cesare Sinatti "La splendente". Introduce il prof. Luca Vannozzi. Illustrazione del testo a cura delle classi del IV ginnasio. Coordinano le prof.sse Maria Laura Lotti, Anita Marchili e Maria Rosaria Rotilio.esibizione musicale del M° Gabriele Pirrotta, ex studente del Liceo Classico. Esibizione degli studenti "Poesia, Arte e Musica" a cura delle prof.sse Annamaria Magi e Manuela Marinelli e di Oreste Ottaviani. Esibizione di musica rap di Leonardo Frizzarin (classe III B). Gloria Cicconetti della VC canta "Because the night".chiusura della manifestazione con la lettura recitata da parte del laboratorio teatrale del Liceo Classico de "Il lamento dell'esclusa", fragmentum grenphellianum, anonimo, III secolo a.C.Sabato 12 gennaio: 17:00 – 20:00Lunedì 14 gennaio: 15:30 – 19:30Martedì 15 gennaio: 15:30 – 19:30Mercoledì 16 gennaio: 15:30 – 19:30Giovedì 17 gennaio: 15:30 – 19:30