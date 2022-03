Rieti, arriva la stangata: quattro turni a Tortolano, 1000 euro di multa al club

RIETI - Stangata del giudice sportivo sul Rieti. Emiliano Tortolanl paga con 4 turni di squalifica lo "sputo al volto di un avversario" ravvisato dal secondo assistente del direttore di gara, una pena resa ancor più aspra perché vìola il regolamento anti-Covid 19. Ma non è finita qui perché il club è stato multato di 1000 euro perché "persone non identificate, ma riconducibili alla società rivolgevano espressioni offensive e minacciose all'indirizzo del direttore di gara e determinando un clima di tensione e un principio di rissa". Squalificato fino al 15 marzo il ds Giulio Halasz, "allontanato per proteste" e un turno di stop a Lucas Scalon espulso per doppia ammonizione.