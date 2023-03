Si chiude con il sold out di Paolo Belli la stagione teatrale al Flavio Vespasiano

RIETI - Tra prosa, canzoni e risate: arriva a teatro il nuovo spettacolo del musicista dove la comicità si fonde a momenti di riflessione. L’artista racconta le mille peripezie e i colpi di scena vissuti in tanti anni di carriera, fra esilaranti provini a musicisti strambi ma geniali, momenti di riflessione e i suoi grandi successi rivisitati in una nuova veste. Accompagnato da sette musicisti, lascia più spazio al parlato, a storie e aneddoti divertenti e all’interazione con il pubblico.

Paolo Belli torna in teatro con “Pur di far Commedia”. L’appuntamento è al Teatro Vespasiano di Rieti venerdì 31 marzo alle 21:00 – già sold out - nell’ambito della stagione nata dalla collaborazione tra il Comune di Rieti e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio.

Dopo un 2022 che lo ha visto pubblicare il disco ‘La musica che ci gira intorno’, un tour all’insegna del sold-out ovunque, affiancare Milly Carlucci a ‘Ballando con le stelle’ e grande protagonista della maratona ‘Telethon’, Paolo Belliporta nei teatri di tutta Italialo spettacolo ‘Pur di far Commedia’ con una tournée che toccafra le altre città Palermo, Napoli, Roma.

Lo show ha debuttato nel 2022 ottenendo grande successo e applausi a scena aperta ed è l’evoluzione naturale di ‘Pur di fare Musica’, la commedia musicale che ha riscosso il riconoscimento della critica e del pubblico nelle stagioni precedenti.

In ‘Pur di far Commedia’ (scritto dallo stesso Belli con Alberto Di Risio) storie e aneddoti esilaranti accompagnano il pubblico alla scoperta di personaggi a volte surreali, ma che si dedicano senza limiti a realizzare il sogno di vivere seguendo la propria passione. Paolo racconta le mille peripezie ed i colpi di scena vissuti in tanti anni di carriera, fra divertenti provini a musicisti strambi ma geniali, momenti di riflessione ed i suoi grandi successi rivisitati in una nuova veste. Prosa, canzoni e risate sono gli ingredienti di “Pur di Far Commedia” dove Paolo, accompagnato da sette musicisti, lascia più spazio al parlato, ai racconti e all’interazione con il suo pubblico, si lascia trasportare dai ricordi riuscendo a coinvolgere i presenti, emozionando ed emozionandosi, ripensando al percorso finora fatto.

Sul palco con Paolo Belli ci sono Juan Carlos Albelo Zamora, Gabriele Costantini, Mauro Parma, Enzo Proietti, Gaetano Puzzutiello, Peppe Stefanellie Paolo Varoli.

Official Partner del tour 2023 di “Pur di far Commedia” è Sancrispino.