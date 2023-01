Stagione teatrale al Flavio: sabato 28 gennaio “Il Re Muore” con Isabel Russinova

RIETI - Sabato 28 gennaio alle 21, al Teatro Flavio Vespasiano di Rieti, secondo appuntamento con la stagione teatrale 2023 del Teatro Flavio Vespasiano, a cura di Atcl - Circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da Mic - Ministero della Cultura e Regione Lazio, e Comune di Rieti.

EDOARDO SIRAVO

“IL RE MUORE”

di Eugène Ionesco - regia Maurizio Scaparro

con Isabel Russinova e con Gabriella Casali, Carlo Di Maio,

Claudia Portale, Michele Ferlito

musiche Nicola Piovani

produzione Ass. Cult. Laros

Il regno di Bérenger è ormai alla deriva e quello che dovrebbe essere un re alla guida di un popolo è soltanto un uomo in decadimento. Le due regine, l’istitutrice Marguerite e l’amorevole Marie, dopo aver saputo dal medico che il re morirà, discutono su come informarlo. Bérenger apprende la notizia ma, nonostante il suo corpo manifesti forti segni di cedimento, non vuole accettare che la sua ora è vicina e tenta in tutti i modi di convincere gli altri. Solo quando scopre che i suoi poteri non lo assistono più, acconsente che venga celebrato il rito di preparazione alla sua morte.

Biglietti

intero: € 28,00 + € 3,00

ridotto: € 25,00 + € 2,00

ridotto under 30: € 10,00 + € 1,00

I biglietti saranno in vendita dal 15 gennaio e nei giorni di spettacolo presso il botteghino del teatro con il seguente orario:

10:00 – 13:00 | 16:00 – 21:00

Online su Ticketone.it a partire dal 18 dicembre 2022

Abbonamento e biglietti con Carta Docente