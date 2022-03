Al Flavio commedia da non perdere: “E' già domani” con Paola Quattrini

RIETI - Una commedia da non perdere che dimostra ancora una volta tutto il talento e la verve comica di Paola Quattrini nei panni di Dora. In È già domani troviamo una Quattrini, capace di dare i suoi mille volti e le sue mille voci a questo personaggio, in scena venerdì 11 marzo ore 21 al Teatro Flavio Vespasiano grazie alla collaborazione tra il Comune di Rieti e Atcl, Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio. Tutte le info sul sito del Comune di Rieti