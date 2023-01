Al via la stagione teatrale del Flavio Vespasiano: il primo spettacolo verso il tutto esaurito

RIETI - La stagione teatrale 2023 del Flavio Vespasiano, organizzata dal Comune di Rieti, a cura di Atcl - Circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC - Ministero della Cultura e Regione Lazio, prende il via con grande entusiasmo. Il primo spettacolo, in programma domenica 15 gennaio, si avvia infatti verso il tutto esaurito.

Ad oggi sono stati già venduti 278 abbonamenti (su 308 disponibili) mentre rimangono soltanto 3 posti ancora in vendita tra i biglietti singoli.

«La risposta della Città finora è stata ottima, anche oltre le aspettative – commenta l’assessore alla cultura Letizia Rosati – Evidentemente sta pagando l’idea di aprire la programmazione ad un pubblico nuovo che normalmente non frequentava il nostro teatro, diversificando l’offerta di spettacoli. In tale direzione andava anche la scelta di abbattere il costo del biglietto a 10 euro per gli under 30. Siamo lieti del riscontro che stiamo avendo e ci auguriamo che prosegua anche per i prossimi spettacoli».

In allegato si invia anche la scheda tecnica e la locandina dello spettacolo in programma il 15 gennaio alle ore 21 presso il Teatro Flavio Vespasiano di Rieti.

BIGLIETTI

intero: € 28,00 + € 3,00

ridotto: € 25,00 + € 2,00

ridotto under 30: € 10,00 + € 1,00

I biglietti saranno in vendita dal 15 gennaio e nei giorni di spettacolo presso il botteghino del teatro con il seguente orario:

10:00 – 13:00 | 16:00 – 21:00

Online su Ticketone.it