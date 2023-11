Presentata la stagione invernale 2023/24 del Terminillo: ecco i prezzi e le aspettative. Gestione ad Asm

RIETI - E’ stata presentata oggi, nella sala consiliare del Comune di Rieti, la stagione invernale 2023/2024 del Terminillo, alla presenza del Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, del Vicesindaco e assessore al turismo e allo sport Chiara Mestichelli, del Consigliere Delegato della Provincia di Rieti Maurizio Ramacogi e del Presidente di Asm Rieti, Vincenzo Regnini.

Anche quest’anno la gestione della stagione invernale è stata affidata dal Comune di Rieti ad Asm che, con netto anticipo rispetto all’esordio dello scorso anno, ha già effettuato la manutenzione delle piste e degli impianti.

La campagna

Il claim scelto per la campagna promozionale della stagione 23/24 è “Manchi solo tu” che punta sulla tempestività dell’azione preparatoria della stagione, sottolineando che è tutto pronto per l’avvio e si attende soltanto l’arrivo della neve e degli appassionati della montagna.

Prevendita e prezzi

Le prevendite stagionali saranno in vendita dal 25 novembre al 10 dicembre 2023 presso l’Ufficio turistico VisitRieti in Piazza Vittorio Emanuele II a Rieti e dall’8 al 10 dicembre presso l’Ufficio turistico VisitTerminillo in via dei Villini al Terminillo. La vendita diretta degli skipass sarà poi effettuata presso la biglietteria del Terminillo.

Di seguito il listino skipass

Giornaliero feriale 28€

Giornaliero festive 34€

Giornaliero FISI feriale 24€

Giornaliero FISI festivo 30€

Mattiniero feriale 24€

Mattiniero festivo 28€

Ore feriali (1 ora) 12€

Ore feriali (3 ore) 24€

Ore festive (1 ora) 16€

Ore festive (3 ore) 28€

Pomeridiano feriale 24€

Pomeridiano festive 28€

Punti 10 14€

Punti 20 25€

Punti 40 48€

Settimanale scuole (lun/ven) 90€

Settimanale feriale+weekend 168€

Stagionale FISI 300€

Stagione FISI prevendita 240€

Stagionale Maestri 240€

Stagionale normale 360€

Stagionale normale prevendita 300€

Le dichiarazioni

Il sindaco Daniele Sinibaldi

«L’Amministrazione Comunale ha posto il Terminillo tra le sue priorità, in un anno e mezzo abbiamo riaperto l’Ufficio Turistico, il presidio di Polizia Locale, stiamo lavorando con la Asl per aprire un punto di primo soccorso, andate deserte le due procedure pubbliche provvederemo all’affidamento diretto del dispensario farmaceutico. Abbiamo garantito lo scorso anno l’apertura degli impianti con un enorme sforzo amministrativo, ora abbiamo trovato una soluzione che ci permetterà di arrivare serenamente all’affidamento con procedura pubblica degli impianti di risalita.

Quest’anno è stato possibile fare un ottimo lavoro di preparazione del fondo delle piste, una attività per cui mi sento di dover ringraziare Asm ed il suo personale, ed ora si sta provvedendo a tutte le attività di manutenzione necessarie. Il ruolo dell’Amministrazione Pubblica è quello di accompagnare e creare le condizioni per lo sviluppo; sul Terminillo le condizioni erano più difficili e stiamo lavorando per dare al nostro comprensorio una maggiore capacità competitiva. Stiamo contribuendo a creare un valore che il tessuto economico può mettere a frutto con benefici per la collettività».

Il vicesindaco e assessore al Turismo e allo Sport Chiara Mestichelli

«Parte oggi la campagna promozionale della nuova stagione sciistica del Monte Terminillo, l’Amministrazione Comunale si è posta una serie di obiettivi finalizzati al rilancio della nostra montagna. L’apertura degli impianti di risalita è una componente centrale all’interno dell’offerta turistica e ricettiva che il Terminillo sa e deve offrire in maniera sempre più strutturale. Stiamo favorendo la creazione e la proposta di iniziative culturali ed eventi e manifestazioni sportive che concorreranno allo sviluppo e alla crescita del territorio, rinnovando il ruolo della nostra montagna come importante attrattore per tutto il centro Italia».

Il consigliere delegato della Provincia di Rieti Maurizio Ramacogi

«Oggi è stata una bellissima giornata a cui come Provincia abbiamo partecipato per dimostrare quanto teniamo al nostro territorio, alla nostra montagna e al suo sviluppo. Sono anni che in sinergia col Comune di Rieti ci occupiamo del sistema sciistico del Terminillo, occupandoci come ente delle piste da fondo. Lavoriamo insieme per la crescita della più grande impresa della nostra provincia, ovvero il monte Terminillo».

Il presidente di Asm Vincenzo Regnini

«L’Asm ha lo scopo di essere al servizio dei cittadini, lo ribadiamo con la nostra attività sul monte Terminillo che portiamo avanti per il secondo anno. Siamo certi che le esperienze che esperienze maturate nella stagione 2022/2023 saranno messe a frutto per offrire servizi sempre migliori. Anche quest’anno, per quanto riguarda gli abbonamenti, abbiamo adottato una politica di costi contenuti e soprattutto stiamo mettendo a punto una serie di servizi aggiuntivi, in grado di attirare interesse e soddisfare gli amanti della montagna e confidiamo che, con l’impegno di tutti, rilanceremo l’intero territorio».