RIETI - La staffetta 4x400 maschile sesta in finale ai Campionati europei di Berlino.



Il quartetto, in cui ci sono i reatini di adozione Galvan, Re e Tricca, è giunta al sesto posto in 3'02"34.

Sabato 11 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:06



