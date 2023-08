Mestichelli: «Grande soddisfazione il recupero della piena funzionalità del nostro stadio»

RIETI - «Si è chiusa - dichiara l'assessore allo Sport del Comune di Rieti, Chiara Mestichelli - una bellissima 31a edizione della Scopigno Cup, una iniziativa internazionale capace di coniugare lo sport giovanile ad alto livello con iniziative sociali e culturali, per questo il mio ringraziamento va a Fabrizio Formichetti e a tutti coloro hanno collaborato all’organizzazione. Quelli passati sono stati giorni importanti per Rieti che hanno segnato il definitivo ritorno a disposizione della città dello stadio Manlio Scopigno, un impianto importante, uno dei migliori del Lazio, che si è dimostrato all’altezza del compito e che ora è pronto ad ospitare anche la nuova stagione calcistica delle squadre reatine e a recuperare in pieno il suo ruolo nelle attività agonistiche e nella promozione della città. La collaborazione, i migliori valori dello sport e l’amore verso la nostra città si rivelano gli elementi determinanti per raggiungere gli obiettivi che tutti perseguiamo e che insieme possiamo raggiungere».