RIETI - Che "bravo" lo Sporting Rieti in... Costa Brava! La formazione Under 17 allenata da Toni Tempesta, conquista la Coppa Brava battendo in finale i belgi dell'Aywaille a coronamento di una tre-giorni che ha visto impegnati più di quaranta calciatori reatini, di varie categorie, che con tanto di genitori al seguito, hanno trascorso una Pasqua alternativa.



Tornando all'epilogo della competizione, a far salire sul gradino più alto del podio lo Sporting è stato il gol di Mostarda per l'1-0 col quale si è concluso il match.

«Esperienza indimenticabile per i ragazzi e per i loro genitori - racconta il presidente Irfan Pengili - Il successo dell'Under 17 è stata la ciliegina sulla torta o, se volete, la sorpresa nell'uovo di Pasqua, di un weekend fantastico anche per noi istruttori».

Ultimo aggiornamento: 11:15

