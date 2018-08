di Matteo Di Mario

RIETI – Prestigioso riconoscimento per lo Sporting Rieti che è entrato ufficialmente a far parte del circuito Roma Academy, dopo sei anni di proficua collaborazione con i giallorossi come società affiliata.



Si tratta di un traguardo di grande rilevanza per la società reatina, non solo perché quest’ultima è attualmente l’unica della provincia a fregiarsi di un tale titolo, ma anche per il fatto che allenatori ed istruttori potranno entrare in contatto con le metodologie di lavoro utilizzate dalla Roma, che, a sua volta, si impegnerà ad effettuare corsi di formazione e di aggiornamento per trasmettere in maniera efficace il proprio “know-how”.



Altra nota di colore è poi il fatto che gli osservatori di Trigoria monitoreranno, nel corso dell’anno, i giovani calciatori dello Sporting, sia della scuola calcio, sia del settore agonistico. Il fine principale è individuare dei profili potenzialmente adatti a vestire i colori giallorossi.



«Abbiamo l’obiettivo di continuare ad investire sui giovani, contribuendo alla loro crescita e fornendo le basi tecniche per avvicinarne il maggior numero possibile a società importanti – spiega il presidente Irfan Pengili – Quest’anno abbiamo allestito squadre sia per i campionati provinciali Juniores, Allievi e Giovanissimi, sia per tutte le categorie giovanili legate alla Scuola Calcio. Vogliamo ottenere risultati positivi e per questo siamo già al lavoro per riuscirci nel migliore dei modi».



ORGANIGRAMMA STAGIONE 2018/19

Presidente : Irfan Pengili, docente ed allenatore Uefa A

Direttore generale : Omero Cresta, imprenditore

Direttore sportivo: Antonio Tempesta, allenatore Uefa B

Responsabile organizzativo settore agonistico : Ferdinando Ciciolo

Responsabile tecnico scuola calcio : professor Antonio Reginaldi

Responsabile categorie “Piccoli amici” e “Primi calci” : professor Luca Matteocci

Segreteria : Gianni Sestili

Fisioterapista : dottor Enrico Lang

Preparatore portieri : Matteo Ifilti

Preparatore atletico settore agonistico : professor Antonio Reginaldi

Preparatore motorio scuola calcio : professoressa Erica Miluzzi

Staff tecnico : Irfan Pengili, Antonio Tempesta, Enrico Cingolani (allenatore Uefa B), Antonio Reginaldi, Simone Picuti, Maurizio Borgia, Mirko Ficorilli, Elisa Pengili

Lunedì 27 Agosto 2018



