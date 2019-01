UNDER 15 PROVINCIALE

La classifica:

UNDER 14 REGIONALE FASCIA B (GIRONE B)

UNDER 14 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE F)

RIETI – In archivio l’undicesima giornata del campionato Under 15 provinciale e il tredicesimo turno delle categorie Under 14 regionale fascia B (girone B) e Under 14 provinciale romano (girone F). Goleada per Sporting Rieti e Poggio Moiano, che vincono come Pro Calcio Studentesca e Cantalice.Successo di misura per il Poggio Moiano: contro il Casali Poggio Nativo, finisce 7-2 per gli ospiti, per i quali, oltre alla tripletta di Fasciolo e alla doppietta di Villani Thomas, segnano Villani Manuel e Ballerini. I due gol degli avversari sono realizzati da Marinaj e Di Casimirro. Andrea Colantoni, tecnico Casali: «Continua il filone negativo dei miei ragazzi, che non riescono a reagire a questo momento negativo. Spero vivamente di uscire presto da questo tunnel e ritornare a vincere. Complimenti al Poggio Moiano e al suo mister per la gara. Sono stati bravissimi».Tre punti anche per lo Sporting Rieti, che travolge in casa 8-0 il Passo Corese. Protagonista assoluto della gara è Zeno, che firma ben 6 gol. Le altre due reti sono ad opera di Scelba e Caprioli.Termina 3-1 tra Pro Calcio Studentesca e Sport Selci. Per la squadra di mister Martellucci, doppietta di Nobile e gol di Feliziani. La rete degli avversari è di Capogrossi.Brutto k.o per il Velinia, superato in casa 5-1 dal Real Monterotondo Scalo. L’unico gol degli antrodocani è messo a segno da Del Sole.Infine, l’Eretum Monterotondo surclassa in trasferta 11-0 la Brictense.In questa giornata, turno di riposo osservato dal Cantalice (raggiunto in vetta dallo stesso Eretum Monterotondo) e dalla Maglianese.Eretum Monterotondo, Cantalice 27; Real Monterotondo Scalo 24; Poggio Moiano 16; Casali Poggio Nativo 15; Pro Calcio Studentesca 14; Sporting Rieti 12; Sport Selci 10; Velinia, Maglianese 7; Passo Corese 2; Brictense 0. Si è ritirata La Sabina.Pesante sconfitta per il Rieti (undicesimo a 11 punti): contro il Montespaccato (sesto a 22 punti), finisce 6-1 per i padroni di casa. L’unica rete dei reatini è realizzata da Seguiti. Stefano Valentini, tecnico Rieti: «Una gara compromessa nel primo tempo. Avevamo tante assenze sia per motivi personali sia per il fatto che tre giocatori del 2005, Giannecchini, Caiazza e Miluzzi, hanno partecipato alla trasferta degli Under 15 nazionali e hanno giocato 30 minuti. La loro selezione è stata per me motivo di grande soddisfazione. Tornando alla partita della mia squadra, nonostante il risultato, sono contento di aver avuto l'occasione di far esordire quattro esordienti del 2006 in un campionato regionale».Molto bene il Cantalice (quarto a 25 punti), male lo Sporting Rieti (settimo a 20). La prima passeggia contro gli ospiti della Virtus Campagnano (ultimi a 2) e si impone per 12-0. La seconda, invece, perde 6-1 sul campo del Cesano (terzo a 27). Per il Cantalice, cinquina di Maioli, doppiette di Rosati e Campanelli e gol di Malfatti, Pastorelli e Del Rio. L’unica rete dello Sporting è, invece, ad opera di Severoni.