RIETI - A Cittaducale bambini in festa in occasione della giornata conclusiva del progetto “Sportgiocando” che ha coinvolto gli alunni di cinque anni delle scuole dell’infanzia di Grotti, Santa Rufina e Cittaducale dell’Istituto Comprensivo Galileo Galilei, diretto da Ileana Tozzi.

La giornata è stata un’ottima occasione di socializzazione tra alunni di scuole diverse, motivati dalle insegnanti a vivere questa esperienza come un’occasione di crescita e di sportività nella quale è stato importante partecipare, muoversi e giocare insieme in allegria.

Dopo la sfilata e il canto dell’inno d’Italia, gli alunni si sono cimentati in un balletto seguito da percorsi e giochi motori.

A seguire l’esibizione di movimenti base della disciplina di karate. Le attività si sono svolte sotto la guida esperta delle docenti coinvolte nel progetto, che hanno sottolineato l’importanza della pratica sportiva nella scuola come momento di formazione non solo fisica, ma anche di aggregazione e di sviluppo della personalità e del carattere.

La manifestazione, alla quale hanno preso parte la vice preside Matilde Serafini, il Sindaco Ranalli e gli assessori del Comune di Cittaducale si è conclusa con la premiazione degli alunni con la consegna di una medaglia.

