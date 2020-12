Emergenza coronavirus, durante le festività natalizie lo sportello della divisione Pasi riceverà solo le istanze urgenti

RIETI - La questura di Rieti comunica ai cittadini che, in considerazione della necessità di limitare gli spostamenti delle persone fisiche durante le prossime festività, così come disposto dal D.L. 18 dicembre 2020, nr. 172 e dal Dpcm del 3 dicembre 2020, lo sportello della Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione, utile per la presentazione delle istanze relative alla richiesta di rilascio e di rinnovo dei titoli di espatrio e delle licenze ed autorizzazioni di Polizia, da giovedì 24 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 riceverà esclusivamente le istanze che presentino i caratteri di urgenza e di assoluta necessità.

Gli utenti interessati dovranno preventivamente effettuare una prenotazione telefonica alle utenze della Divisione 0746 299658 – 0746 299661, durante la quale verranno verificate le effettive necessità di urgenza e necessità.

