RIETI - Inaugurazione, oggi pomeriggio a Rieti, del primo sportello Europa del Lazio e del Centro Italia, che ha come obiettivo quello di fare da ponte tra il territorio e le istituzioni europee. Un «ponte», un filo diretto con Bruxelles, a disposizione gratuitamente della città, delle imprese, degli studenti e delle istituzioni locali di Rieti e della sua provincia, per informare su tutti gli strumenti messi a disposizione dall’Unione Europea per lo sviluppo dei Comuni, delle aziende, i fondi europei, i progetti Erasmus, così come i bandi per concorsi e tutto il vasto universo di informazioni e direttive della stessa Unione. L’inaugurazione è oggi alle 17.30 in via Garibaldi 238 e sarà presente il parlamentare europeo Enrico Gasbarra, che sostiene l’iniziativa. All’apertura sono invitate le associazioni di categoria, le forze sindacali, i rappresentanti delle istituzioni locali, le confederazioni industriali.

Giovedì 20 Settembre 2018



