RIETI - Nasce a Rieti lo Sportello di ascolto e consulenza psicologica, uno spazio totalmente gratuito e aperto alla popolazione cittadina, cui si può fare riferimento per i seguenti servizi:



Consulenza psicologica e individuale



Consulenza psicologica di coppia e familiare



Colloqui di sostegno alla genitorialità



Consulenze di orientamento scolastico, professionale e ai servizi



Attività di prevenzione rivolta a gruppi



A coordinare e operare lo Sportello saranno i professionisti della Associazione Comunità Emmanuel onlus, Centro “Riccardo Blasetti” di Rieti grazie agli spazi messi a disposizione da Don Paolo Maria Blasetti, parroco di Santa Maria in Cattedrale e Santa Lucia.



Per informazioni contattare il dottor Luca Urbano Blasetti 329 1005824



