RIETI - La Regina italiana dell’atletica. E’ ancora Rieti, per il quarto anno di fila, la città italiana leader nella pratica dello sport per eccellenza. A confermalo questa mattina è l’annuale report de Il Sole 24 Ore sull’indice di sportività delle province italiane. Quattro le macroaree considerate per la classifica: Struttura sportiva (che include atleti tesserati, dirigenti, enti di promozione ecc), Sport di squadra, sport individuali e sport e società.Quando si parla di atletica in Italia non ce n’è per nessuno: Rieti è il top e il dominio è assoluto e inattaccabile dal 2015 ad oggi, con un punteggio di 1000 punti, ovvero il massimo che si può ottenere, frutto del numero di praticanti in rapporto agli abitanti, ma anche della presenza di una struttura di primissimo livello com’è il Guidobaldi.Nel complesso la Sabina perde qualche posizione rispetto all’anno scorso, passando dal 53° posto complessivo del 2018 al 57 del 2019. A tirare in basso la provincia è il calcio dilettanti, in cui Rieti si classifica al 104° posto: un vero e proprio crollo se si pensa che appena un anno fa Rieti era la prima in Italia anche in questa classifica.Guardando alle laziali ed escludendo Roma, piazzata al 33° posto, Rieti è la prima della regione con Latina al 66° posto, Viterbo al 77° e Frosinone al 78°.Nelle classifiche per macroaree, Rieti è al 70° posto per quel che riguarda la struttura sportiva, al 63° per gli sport di squadra, al 58° per gli sport individuali e al 51° nell’area sport e società.